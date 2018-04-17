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Мы используем все инструменты, которые потребуются для проведения полноценной экспертизы тела Татунашвили - глава МВД


17.04.2018   19:13
Мы используем все инструменты, которые потребуются для проведения полноценной экспертизы, - об этом министр ВД Грузии Георгий Гахария заявил журналистам, отвечая на вопрос о передаче органов Арчила Татунашвили.

«Ведется расследование этого трагического дела. Сегодня у меня нет достаточной информации, чтобы на данный момент ответить на конкретный вопрос, что касается передачи органов, мы над этим работаем, но наша главная задача – чтобы экспертиза была как можно более эффективной и всеобъемлющей. Экспертиза является нашим основным инструментом для доведения следственного процесс до логического завершения. Именно поэтому мы используем все инструменты, необходимые для проведения полноценной экспертизы, включая и компонент приглашения международных экспертов», - сказал Гахария.

Семья Арчила Татунашвили требует от «властей» т.н. т.н. Южной Осетии, с помощью международных организаций, передать внутренние органы погибшего солдата, а также предоставить медицинскую и правовую документацию, - об этом накануне вечером сообщила журналистам, выйдя из Мцхетской районной прокуратуры, юрист Центра по правам человека Тамар Авалиани.






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