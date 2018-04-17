Саакашвили обвинил Луценко в пытках своего сторонника

17.04.2018 19:15 Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что его соратнику Севериону Дангадзе, который находится в Лукьяновском СИЗО, запретили свидания и перевели в одиночную камеру по приказу генпрокурора Украины Юрия Луценко.



По словам Саакашвили, отношение к Дангадзе в СИЗО стало хуже после конфликта его отца с Луценко.



«Сейчас он в одиночке Лукьяновского СИЗО, в подвале без окон, по обвинению в «госперевороте». Туда его перевели после того, как на его тяжелобольного отца, во время акции возле его дома, напал с топором пьяный генпрокурор Луценко», - отметил Саакашвили.



По его словам, Дангадзе запретили свидания, а на улицу заключенного выводят только на полчаса в день. Кроме того, правоохранители требуют от Дангадзе чтобы тот «оговорил себя».



«После этого конфликта, по личному приказу мстительного Луценко, Северу запретили свидания, его выводят на прогулку на полчаса в день три охранника в балаклавах и с собакой. Эти охранники и следователь - практически его единственный контакт с внешним миром. Следователь приходит раз в неделю с единственным предложением - оговорить себя, а также написать, что Саакашвили - агент Путина. В деле не осталось ни одного прямого свидетеля или доказательства. Меня выдворили из страны, а Севера оставили в заложниках и тупо убивают», - добавил Саакашвили.



Он отметил, что такое обращение с заключенным по международным нормам приравнивается к пыткам.



«По всем международным нормам - это пытки и нарушения всех прав, причем приказ отдан высшим руководством страны. На прошлой неделе в Европарламенте я обсуждал судьбу этого молодого человека со многими европарламентариями и они обещали вмешаться, но меня удивляет молчание других украинских политиков, кроме РНС», - подытожил Саакашвили.



В декабре 2017 года, генпрокурор Украины Юрий Луценко обнародовал записи телефонных разговоров, на которых якобы Дангадзе договаривается с представителем бизнесмена-беглеца Сергея Курченко о финансировании акций, сзываемых в Украине Михеилом Саакашвили. В частности, согласно записям, пересечение Саакашвили украинской границы в сентябре 2017 года стоило 300 тысяч долларов.



Тогда же в декабре 2017 года, Печерский суд Киева избрал для Севериона Дангадзе меру пресечения в виде содержания под стражей и без внесения залога.



В феврале 2018 года, Апелляционный суд оставил под стражей Дангадзе. Таким образом жалоба адвокатов Дангадзе на его заключение была отклонена.















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