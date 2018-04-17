На Рикотском перевале планируется строительство 97 мостов и 53 тоннелей

17.04.2018 19:37 На Рикотском перевале, связывающем западную и восточную части Грузии, запланировано строительство дороги протяженностью в 52 километра, на которой будет 97 мостов и 53 тоннеля.



Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии сообщает, что строительство участка перевала Рикоти разделено на четыре секции: участок Чумателети – Хеви длиной в 11,7 км, участок Хеви – Убиса длиной в 12,2 км, участок Убиса – Шорапани длиной в 13 км и участок Шорапани – Аргвета длиной в 14,7 км.



«Участок Чумателети – Аргвета является частью автомагистрали E60 и одним из сложнейших участков трассы. Модернизация участка перевала Рикоти важно в плане развития дорожной сети и приведения в соответствие с современными стандартами. Модернизация Рикоти будет способствовать росту пропускной способности скоростной дороги и транзитному товарообороту, а также повысит уровень безопасности движения и сократит время поездки», — сказано в сообщении министерства.



Строительство двух из четырех участков дороги профинансирует Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank). В частности, речь идет об участках Чумателети – Хеви и Убиса – Шорапани.

Всего на осуществление проекта будет потрачено до одного миллиарда долларов. Завершение проектных работ запланировано в мае 2018 года. Затем будет объявлен тендер на проведение работ.



Через Рикотский перевал проходить тоннель, который расположен на 143-м километре автомагистрали международного значения Тбилиси — Сенаки — Леселидзе. Здесь проходит маршрут многих транзитных грузов.



"Новости-Грузия"











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