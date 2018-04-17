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Глава МВД Грузии опроверг информацию о выдворении из страны греческой рок-группы


17.04.2018   20:10
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сообщил во вторник журналистам, что члены греческой рок-группа Rotting Christ (Гниющий Христос) действительно были временно "остановлены" в Тбилисском международном аэропорту с целью идентификации, однако затем благополучно провели концерт.

"Никакого задержания в аэропорту не было. Пограничники и соответствующие органы остановили нескольких человек с целью их проверки, и это вполне легитимное право", - заявил министр.

Он отметил, что не знает, были ли члены греческой рок-группы в списке "опасных лиц".

"Если подтвердилась бы информация, что эти люди представляют какую-то опасность для страны, их не впустили бы в Грузию, но насколько я знаю, они мирно и спокойно провели один концерт", - сказал Г.Гахария.

Ранее сообщалось, что греческую рок-группу задержали в Тбилисском аэропорту и не впустили на грузинскую территорию, так как ее члены оказались "нежелательными и опасными" лицами для Грузии.

На официальной веб-странице рок-группы появилась информация, что музыканты были задержаны в Тбилисском аэропорту на 12 часов, после чего покинули Грузию. На сайте высказано предположение, что музыкантов не впустили в Грузию из-за ее названия.






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