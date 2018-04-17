МИД Германии хочет пересмотреть политику отношений с РФ

17.04.2018 21:38 В Берлине понимают важность развития партнерства с восточными соседями ЕС, в том числе с Украиной, и поэтому в ближайшее время изменится политика Германии в отношении России. Об этом заявил госсекретарь МИД Германии Андреас Михаэлис в Берлине на встрече с членами Международной кризисной группы, сообщает Укринформ.



«Посмотрите на наших восточных соседей. Учитывая огромные последствия для безопасности, наши усилия по преодолению разрыва между Востоком и Западом в Европе не могут заканчиваться на границах Европейского Союза, они должны включать участников Восточного партнерства, в частности Украину и Беларусь», - сказал Михаэлис.



Он также указал на необходимость стремиться к общей безопасности и балансу интересов с Россией. «Мы, возможно, думали после Крыма, что отношения не могут быть хуже. Но потом были Донбасс, вмешательство в выборы, кибератаки, Солсбери. Наши отношения становятся все более враждебными», - констатировал дипломат.



Михаэлис отметил необходимость критически пересмотреть политику, которую Германия проводила на протяжении десятилетий и которую некоторые ее партнеры осудили как «российский романтизм». «В предстоящие месяцы мы выработаем сбалансированный подход к России, сочетающий четкую принципиальную позицию с готовностью к диалогу и взаимодействию», - отметил госсекретарь, уточнив, что новая «восточная политика» должна быть европейской.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

