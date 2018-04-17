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Первого президента Румынии обвинили в преступлениях против человечности


17.04.2018   21:47
В Румынии первого президента страны Иона Илиеску во вторник, 17 апреля, вызвали в Генеральную прокуратуру, где ему официально предъявили обвинение в преступлениях против человечности. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечено, что после предъявления обвинения экс-президент не сделал никаких заявлений для прессы.

Ранее Илиеску написал в своем блоге, что его "не удивило решение президента Клауса Йоханниса, который дал разрешение на начало процедуры уголовного преследования", однако это решение, по его словам, "не вписывается в законодательные рамки".

Несколькими днями ранее президент Йоханнис удовлетворил иск Генпрокуратуры о начале уголовного преследования в отношении бывших руководителей - экс-президента Илиеску, бывшего премьера Петра Романа и экс-вице-премьера Джелу-Войкан Войкулеску.

Все трое обвиняются в насильственном подавлении протестов шахтеров в июне 1990 года. В результате столкновений между манифестантами и представителями Вооруженных сил Румынии четыре человека погибли, а около 1,5 тысячи получили травмы и огнестрельные ранения.

Ранее уголовное дело было приостановлено, однако 2015 года, по рекомендации Европейского суда по правам человека, расследование по этому делу было возобновлено.

Илиеску был президентом Румынии с 1990 по 1996 года и с 2000 по 2004 года. Сейчас ему 88 лет.






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