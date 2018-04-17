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«Северный поток-2» ставит под сомнение энергетическую независимость ЕС, - Макрон
17.04.2018 21:52
Газопровод "Северный поток-2" ставит под вопрос энергетическую суверенность Европейского союза, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Европарламенте. Об этом сообщает Радио Свобода.
"Это дело очень чувствительное, с чем согласна и канцлер Германии Ангела Меркель. Оно сеет сомнения в нашей коллективной и энергетической суверенности перед Россией. Мы должны вести такую энергетическую политику, которая, с одной стороны, сокращает вредные выбросы, с другой - обеспечивает энергетическую независимость Евросоюза, в том числе от России ", - сказал французский президент 17 апреля.
По его мнению, доля энергии, производимой атомными электростанциями, в которых Франция является одним из мировых лидеров, не должна сокращаться в пользу других источников энергии, в частности, поставок газа из России.
"Если мы ускорим темпы закрытия атомных станций, пренебрегая нашей энергетической суверенностью, и увеличивая нашу зависимость от импорта энергии из других неевропейских государств, в частности России, - это не будет правильным решением", - заявил Макрон,
Он выразил надежду, что Германия вместе с Францией будет отстаивать вместе две упомянутые линии развития энергорынка Евросоюза: уменьшение выбросов и энергетическую независимость.
"Я не уступлю ни перед политикой, которая нас приведет к росту выбросов, которые вредят окружающей среде, ни перед инициативами, которые нас всех приведут к энергетической зависимости от других государств", - заверил в Страсбурге французский лидер.
Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.
Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - Швеции, России и Дании.
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