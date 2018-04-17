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Каладзе предложил тбилисцам принять решение о бюджетных приоритетах


17.04.2018   22:52
В мае мэрия Тбилиси планирует представить новый проект, согласно которому жители города будут сами расставлять приоритеты по осуществлению инфраструктурных проектов в городе. Об этом сегодня сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на встрече с представителями Конгресса местных и региональных властей Европы (СLRA).

Конгресс местных и региональных властей является общеевропейской политической Ассамблеей в составе Совета Европы, представляющей местные и региональные органы власти из сорока семи стран-участников Совета Европы.

Его роль заключается в содействии местной и региональной демократии, укреплении местного и регионального самоуправления, в соответствии с принципами, изложенными в Европейской хартии местного самоуправления.

Отчет членов конгресса в целях разработки соответствующих резолюций и рекомендаций будет представлен генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду.

Каладзе сообщил европейским гостям о новом проекте, который будет представлен жителям столицы в мае текущего года.

«В мае мы представим проект по вовлечению населения в планирование бюджета, согласно которому, население само сможет распределять инфраструктурные приоритеты в своем районе. Например, жители сами выбирают, что должно быть сделано в первую очередь — дорога, оборудован сквер или проведены работы по озеленению», — заявил Каладзе.

Он также рассказал членам конгресса о проекте «Твоя идея мэру города» и подчеркнул, что он успешно осуществляется.

«Идет серьезная работа над тем, чтобы максимально увеличить уровень вовлеченности населения в процесс строительства города. Мы создали такую веб-платформу, которая дает гражданам возможность представить мэру Тбилиси свои видения, идеи и конкретные проекты. В случае получения определенного количества голосов нашей обязанностью будет рассмотреть конкретные проекты и потом принять решение по их осуществлению», — рассказал Каладзе.

Мэр города отметил, что грузинские органы самоуправления готовы перенять европейский опыт и учесть рекомендации.

«В течение последних лет были сделаны важные шаги с целью усиления самоуправления. Однако в этом направлении нам еще много сделать. Мы активно работаем и сделаем все для того, чтобы роль и функция самоуправления на местном уровне была еще больше выражена и город развивался соответствующим образом», — подчеркнул Каладзе.






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