Семь грузинских муниципалитетов присоединились к инициативе ЕС по вопросам климата и энергетики

17.04.2018 23:03 Семь грузинских муниципалитетов недавно стали членами инициативы "Соглашение мэров - Восток", финансируемой ЕС. Официальная церемония подписания соглашения состоялась в Телави, Грузия. В результате общее число сторон, подписавших инициативу ЕС "Соглашение мэров - Восток" в Грузии, достигло 23 городов.



Соглашение мэров - Восток является флагманской инициативой ЕС по сокращению выбросов CO2 не менее чем на 30% к 2030 году. Она помогает муниципалитетам готовить и осуществлять Планы действий по устойчивому энергетическому развитию, снижая зависимость от ископаемого топлива, улучшая безопасность энергоснабжения и позволяя им более активно содействовать смягчению последствий изменения климата.



Соглашение мэров - Восток является частью инициативы EU4Energy. Инициатива EU4Energy включает всю поддержку ЕС для улучшения энергоснабжения, безопасности и взаимосвязи между партнерами, а также способствует повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии в Восточных странах-соседях ЕС: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Это делается путем финансирования проектов и программ, которые помогают реформировать энергетические рынки и сократить национальную энергетическую зависимость и потребление. В долгосрочной перспективе это делает энергоснабжение более надежным, прозрачным и доступным, тем самым сокращая энергетическую бедность и счета за электроэнергию, как для граждан, так и для частного сектора.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

