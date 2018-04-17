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Семь грузинских муниципалитетов присоединились к инициативе ЕС по вопросам климата и энергетики


17.04.2018   23:03
Семь грузинских муниципалитетов недавно стали членами инициативы "Соглашение мэров - Восток", финансируемой ЕС. Официальная церемония подписания соглашения состоялась в Телави, Грузия. В результате общее число сторон, подписавших инициативу ЕС "Соглашение мэров - Восток" в Грузии, достигло 23 городов.

Соглашение мэров - Восток является флагманской инициативой ЕС по сокращению выбросов CO2 не менее чем на 30% к 2030 году. Она помогает муниципалитетам готовить и осуществлять Планы действий по устойчивому энергетическому развитию, снижая зависимость от ископаемого топлива, улучшая безопасность энергоснабжения и позволяя им более активно содействовать смягчению последствий изменения климата.

Соглашение мэров - Восток является частью инициативы EU4Energy. Инициатива EU4Energy включает всю поддержку ЕС для улучшения энергоснабжения, безопасности и взаимосвязи между партнерами, а также способствует повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии в Восточных странах-соседях ЕС: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Это делается путем финансирования проектов и программ, которые помогают реформировать энергетические рынки и сократить национальную энергетическую зависимость и потребление. В долгосрочной перспективе это делает энергоснабжение более надежным, прозрачным и доступным, тем самым сокращая энергетическую бедность и счета за электроэнергию, как для граждан, так и для частного сектора.






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