Консолидированный отчет генсека Совета Европы «Конфликт в Грузии» обсудят на комитете замминистров

18.04.2018 10:25 На сегодняшнем 1314-ом заседании заместителей министров Совета Европы рассматривается 17-ый консолидированный отчет Турбьерна Ягланда – «Конфликт в Грузии». Отчет охватывает период с октября 2017 года по март 2018 года. На обсуждении отчета будет присутствовать первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



По информации МИД Грузии, важно, что Совет Европы продолжает мониторинг тех обязательств Российской Федерации и Грузии, которые касаются итогов войны 2008 года и осуществляет информирование международного сообщества о ситуации в оккупированных регионах Грузии.



По данным внешнеполитического ведомства Грузии, в ходе обсуждения консолидированного отчета, у грузинской делегации есть полная поддержка со стороны государств-членов. Они выражают твердую поддержку в отношении независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии, в международно признанных границах, и поддерживают практику представления консолидированных отчетов и в будущем.



На заседании будут сделаны заявление от имени ЕС и ГУАМ.















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