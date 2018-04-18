Лицам, осужденным за семейное насилие, могут ограничить звонки из тюрьмы

18.04.2018 10:31 Министр по исполнению наказаний и пробации Каха Кахишвили, обращается к парламенту с новой инициативой.



По словам Кахишвили, инициатива касается мониторинга телефонных звонков осужденных за семейное насилие членам семьи.



«Часто женщины пишут заявление о бывших или нынешних супругах, чтобы мы хоть как-то контролировали нежелательные телефонные звонки со сторон этих людей. На данном этапе нет правового рычага, чтобы регулировать это», — заявил Каха Кахишвили.



По его словам, в случае задействования правовых механизмов, можно будет ограничивать телефонные звонки.



Об инициативе министр по исполнению наказаний и пробации говорил в эфире телекомпании «Имеди».















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