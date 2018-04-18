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Члены Европарламента призывают бойкотировать чемпионат мира в России


18.04.2018   10:42
Около 50 членов Европейского парламента призывают к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу, проведение которого запланировано летом в России, сообщил журналист Радіо Свобода Рикард Йозвяк.

Парламентарии подписали письмо, адресованное всем правительствам стран Европейского союза, рассказал журналист.

«Нападение в Солсбери было последним разделом издевательств Владимира Путина над нашими европейскими ценностями: безразборной бомбардировкой школ, госпиталей и гражданских районов в Сирии; насильственным военным вторжением в Украину; систематическим «хакингом»; вмешательством в выборы; попыткой дестабилизировать наше общество, а также ослабить и разделить ЕС», – говорится в письме, которое обнародовал Йозвяк.

4 марта в больницу британского Солсбери попали бывший двойной агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти впоследствии заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенной в России. В Москве обвинения отвергли.

Отравление дало импульс дипломатическому кризису в отношениях Запада и России с взаимными высылками десятков дипломатов.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 российских городах. Первый матч запланирован на 14 июня, финал – на 15 июля.






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