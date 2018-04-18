Митингующие окружили здание резиденции премьер-министра Армении

18.04.2018 12:14 С 13-го апреля лидер парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводит на площади Франции в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождались столкновениями с силами правопорядка на проспекте Баграмяна, в результате которых травмы получили 46 человек, в том числе, сам Никол Пашинян и шесть полицейских.



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На митинге 17 апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции и блокировал вместе с соратниками большинство зданий в центре города, в которых располагаются государственные ведомства, в том числе Центральный банк, Генпрокуратура и ряд министерств.



Накануне весь проспект Баграмяна, на котором располагаются здание Национального Собрания и резиденция премьер-министра Армении, был перекрыт нарядами полиции, а также перегорожен колючей проволокой. Вечером проспект был разблокирован.



С утра среды участники протестной акции перекрыли площадь Франции и прилегающие к ней улицы, а затем двинулись по проспекту Баграмяна в сторону государственных зданий.



Не встретив сопротивления полиции, митингующие прорвались к резиденции главы правительства, рядом с которым уже выставлено полицейское оцепление.



Никол Пашинян призывает своих соратников не идти на столкновения с силами правопорядка и не наносить ущерб государственному имуществу.



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Ранее Пашинян заявил о намерении осуществить революцию в максимально короткие сроки.





"Люди сделали "свой шаг" (слоган акции Пашиняна – ред.), и он не может не привести к результатам. Должен быть только один победитель и это народ Армении.", - сказал Пашинян.



Он отметил, что дает старт парламентской революции, которую осуществит в максимально короткие сроки.



"Революция уже началась и мы имеем общенациональную поддержку всего народа о чем свидетельствует многочисленность прошедшего накануне митинга", - сказал Пашинян, добавив, что просмотры он-лайн вещания в интернете достигают нескольких миллионов.



При этом он подчеркнул, что финансирование всех акций осуществляют граждане Армении при поддержке друзей из диаспоры и подчеркнул, что в ближайшее время опубликует все финансовые отчеты.



Что касается последующих шагов, то, по словам Пашиняна, они уже обсуждены и он представит их сегодня, в среду, в 19:00 на митинге на Площади Республики.



В то же время он призвал полицию освободить задержанных активистов, которые подозреваются в нападении на здание Общественного радио.



Во вторник в парламенте Армении состоялись выборы премьер-министра, в результате которых 77-ю голосами "за" и 17-ю голосами "против" Серж Саргсян был избран главой правительства. В тот же день президент Армении Армен Саркисян подписал во вторник указ о назначении Сержа Саргсяна премьер-министром страны.















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