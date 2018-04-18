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В Баку прошла инаугурация президента Азербайджана
18.04.2018 12:49
Инаугурация избранного на внеочередных выборах 11 апреля президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась в среду в Баку, сообщают официальные СМИ республики.
Конституционный суд накануне утвердил победу И.Алиева на внеочередных президентских выборах, прошедших 11 апреля.
Ранее сообщалось, что И.Алиев на выборах набрал 86,02% голосов избирателей и в четвертый раз избран президентом Азербайджана.
Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны избирается на семь лет.
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