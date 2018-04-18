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Элизабет Руд: Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс


18.04.2018   14:04
И.о. посла США в Грузии Элизабет Руд заявляет, что новая инициатива Грузии «Шаг к лучшему будущему» будет значительной и окажет позитивное влияние на мирный процесс.

Как заявила Элизабет Руд, США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии, в международно признанных границах.

«Мы поддерживаем новую инициативу Грузии для укрепления своей территориальной целостности. Мы верим, что эта инициатива, которая предусматривает новые возможность в направлении упрощения торговли и образования для проживающих в Абхазии и т.н. Южной Осетии, будет важным шагом. Думаем, что она окажет новое, позитивное влияние на мирный процесс», — заявила Руд.

4 апреля на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили представил новую мирную инициативу «Шаг к лучшему будущему».






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