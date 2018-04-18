Чугошвили: Членство Грузии в исполнительном совете Женской организации ООН очень поможет в преодолении проблем

18.04.2018 14:05 Избрание Грузии членом исполнительного совета Женской организации ООН является результатом заслуг, которые имеются у страны в плане усиления прав женщин в обществе.



Об этом заявила первый заместитель председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили.



«Грузия впервые стала членом исполнительного совета Женской организации ООН, что является результатом тех заслуг, которые имеются у страны в плане усиления прав женщин и девочек. Несмотря на то, что с точки зрения защиты прав женщин у нас остается еще много проблем, ясно, что государство совершает эффективные шаги в плане искоренения насилия в отношении женщин; создание равной среды; повышение роли женщин в процессе принятия решений и в других направлениях», — заявила Чугошвили.



По её словам, у Грузии есть необходимые институциональные механизмы работы для защиты прав женщин, деятельность которых становится всё более эффективной.



Как отмечает Чугошвили, членство Грузии в исполнительном совете Женской организации ООН очень поможет в преодолении проблем.



16 апреля, на встрече Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке Грузия была избрана членом исполнительного совета Женской организации ООН (Executive Board of UN-WOMEN) на срок 2019-2020 годов.















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