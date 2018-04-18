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Чугошвили: Членство Грузии в исполнительном совете Женской организации ООН очень поможет в преодолении проблем
18.04.2018 14:05
Избрание Грузии членом исполнительного совета Женской организации ООН является результатом заслуг, которые имеются у страны в плане усиления прав женщин в обществе.
Об этом заявила первый заместитель председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили.
«Грузия впервые стала членом исполнительного совета Женской организации ООН, что является результатом тех заслуг, которые имеются у страны в плане усиления прав женщин и девочек. Несмотря на то, что с точки зрения защиты прав женщин у нас остается еще много проблем, ясно, что государство совершает эффективные шаги в плане искоренения насилия в отношении женщин; создание равной среды; повышение роли женщин в процессе принятия решений и в других направлениях», — заявила Чугошвили.
По её словам, у Грузии есть необходимые институциональные механизмы работы для защиты прав женщин, деятельность которых становится всё более эффективной.
Как отмечает Чугошвили, членство Грузии в исполнительном совете Женской организации ООН очень поможет в преодолении проблем.
16 апреля, на встрече Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке Грузия была избрана членом исполнительного совета Женской организации ООН (Executive Board of UN-WOMEN) на срок 2019-2020 годов.
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