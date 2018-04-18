Оппозиция критикует реформу обеспечения стартовым капиталом

18.04.2018 17:36 За объявлением министром финансов Грузии о начале реформы обеспечения стартовым капиталом последовали комментарии политиков. Оппозиция остро критикует инициативу, и не исключает, что реформа обречена на провал, примером того партии приводят проекты т.н. дешевых денег и агрозаймов.



"Последние заявления министра финансов безответственные и популистские. Такие программы, когда на деньги народа чиновник решает кому, какого количества, и зачем дать средства, были всегда: т.н. программа дешевых денег, в том числе агрозаймы нынешней власти, программа которой провалилась"- заявил член "Национального движения" Роман Гоциридзе.



В "Новом политическом центре-Шишка" говорят, что проекты стартап всегда содержат высокий риск, и средства безрезультатно тратятся.



"Профинансируют какие-то проекты, которые называют стартап, и вроде бы хорошо звучат, и на деньги, отобранные в виде налогов у нуждающегося населения нашей страны, как будто произведут какое-то чудо в стране"- заявил председатель "Шишки" Зураб Джапаридзе.



Тем временем в парламентском большинстве говорят, что анонсированная реформа является одним из выходов для развития малого и среднего предпринимательства, но она сопровождается рисками. По словам председателя парламентского комитета отраслевой экономики и экономической политики Романа Какулия, для преодоления рисков реформе необходимо прозрачное управление.

















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