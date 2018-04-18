Выборы в Европарламент пройдут 23-26 мая 2019 года

18.04.2018 20:13 Выборы в Европарламент пройдут 23-26 мая 2019 года. Соответствующую дату утвердил Европарламент.



Депутаты поддержали дату, предложенную Советом ЕС, 492 голосами.



Необходимо отметить, что согласно плану, выборы в Европарламент пройдут после выхода Великобритании из ЕС, соответственно участие в них примут граждане 27 стран.



73 мандата Великобритании в Европарламенте будут распределены среди других членов Евросоюза.















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