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Маргвелашвили: Общество увидело ещё одну грязнейшую волну черного пиара
18.04.2018 20:18
«Мы уже начали консультации по вопросу помилования о том, что нужно улучшить», — об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил журналистам.
Президент считает, что в связи с помилованием против него была инспирирован грязнейший черный пиар.
«В течение этих нескольких дней общество лицезрело и ясно увидело еще одну волну грязнейшего черного пиара, которая отвратительно началась и плачевно закончилась. Мы уже начали консультации в связи с тем, что нужно улучшить по этому направлению и мы это улучшим. Общество ещё раз ясно увидело отвратительное начало волны черного пиара и плачевное завершение. Наверное, это не в последний раз. К сожалению, живем в этой реальности», — заявил Георгий Маргвелашвили.
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