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Грузия ужесточает борьбу с «воровским сообществом»
18.04.2018 21:04
На сегодняшнем пленарном заседании парламента в третьем чтении будет утвержден законодательный пакет в связи с «воровским сообществом». Как заявила заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили, изменения предусматривают не только ужесточение санкций в отношении членов «воровского сообщества» и «воров в законе», но и объявляют непримиримую борьбу т.н. криминальному, воровскому менталитету.
Как отметила Мезвришвили, после вступления в силу законопроекта, под уголовную ответственность подпадут обращение к представителю «воровского сообщества» или «вору в законе» за разрешением тяжбы или спора любым неправовым способом, а также поддержка этих людей в любой форме.
«Законопроект важен не только потому, что он наказывает «вора в законе», и любое лицо, не являющееся «вором», но чья деятельность служит целям «воровского сообщества». К уголовной ответственности будет привлечено обыкновенное лицо, которое обратится к «вору в законе» с просьбой решить спорный вопрос, что согласно порядку, должно происходить в суде или решаться правоохранительными органами», — заявила Мезвришвили.
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