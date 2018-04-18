Грузия ужесточает борьбу с «воровским сообществом»

18.04.2018 21:04 На сегодняшнем пленарном заседании парламента в третьем чтении будет утвержден законодательный пакет в связи с «воровским сообществом». Как заявила заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили, изменения предусматривают не только ужесточение санкций в отношении членов «воровского сообщества» и «воров в законе», но и объявляют непримиримую борьбу т.н. криминальному, воровскому менталитету.



Как отметила Мезвришвили, после вступления в силу законопроекта, под уголовную ответственность подпадут обращение к представителю «воровского сообщества» или «вору в законе» за разрешением тяжбы или спора любым неправовым способом, а также поддержка этих людей в любой форме.



«Законопроект важен не только потому, что он наказывает «вора в законе», и любое лицо, не являющееся «вором», но чья деятельность служит целям «воровского сообщества». К уголовной ответственности будет привлечено обыкновенное лицо, которое обратится к «вору в законе» с просьбой решить спорный вопрос, что согласно порядку, должно происходить в суде или решаться правоохранительными органами», — заявила Мезвришвили.















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