У НКРК протестовали против авторизации «НТВ плюс»

18.04.2018 21:13 Представители "Национального движения" и молодежного крыла "Лейбористской партии" опротестовали авторизацию телекомпании "НТВ плюс" у здания Национальной комиссии по регулированию коммуникаций.



"Не дадим права, чтобы в Грузии включили этот телеканал"- заявил участник акции Ника Нозадзе.



Они требовали встречи с руководителем комиссии, и ответа на вопросы, существующие в связи с этим фактом. На призывы участников акции никто из ведомства не отозвался.



"Иванишвили акционер "Газпрома", и в его прямых интересах, чтобы телевидение Путина впустили в Грузию"- заявил Михаил Кумсишвили.















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