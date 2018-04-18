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У НКРК протестовали против авторизации «НТВ плюс»
18.04.2018 21:13
Представители "Национального движения" и молодежного крыла "Лейбористской партии" опротестовали авторизацию телекомпании "НТВ плюс" у здания Национальной комиссии по регулированию коммуникаций.
"Не дадим права, чтобы в Грузии включили этот телеканал"- заявил участник акции Ника Нозадзе.
Они требовали встречи с руководителем комиссии, и ответа на вопросы, существующие в связи с этим фактом. На призывы участников акции никто из ведомства не отозвался.
"Иванишвили акционер "Газпрома", и в его прямых интересах, чтобы телевидение Путина впустили в Грузию"- заявил Михаил Кумсишвили.
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