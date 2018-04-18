Премьер-министр встретился с представителем Азиатского банка развития

18.04.2018 21:24 Позитивная динамика экономического роста, достигнутая в результате правильной и последовательной политики грузинского правительства, успехи в реализации 4-пуктного плана реформ и твердая поддержка Грузии Азиатским банком развития (ADB) были главными темами, которые обсудили премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и новый генеральный директор департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Вернер Липах.



По информации пресс-службы администрации правительства, в разговоре о будущих планах внимание было уделено проекту Квешети — Коби, который также будет реализован при поддержке ADB. Участок Квешети — Коби является частью магистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Проект предусматривает строительство 24-километровой дороги, туннеля и моста. Было сказано, что новая дорога на перевале Джвари станет важной превенцией от перебоев в транзитных перевозках в зимний период, при опасности схода лавин и сложных метеоусловиях.



Азиатский банк развития является одним из крупнейших партнеров по развитию Грузии, при поддержке которого в Грузии осуществлены проекты на сумму 2,4 млрд. долл. США как в государственном, так и в частном секторах.















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