Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр встретился с представителем Азиатского банка развития


18.04.2018   21:24
Позитивная динамика экономического роста, достигнутая в результате правильной и последовательной политики грузинского правительства, успехи в реализации 4-пуктного плана реформ и твердая поддержка Грузии Азиатским банком развития (ADB) были главными темами, которые обсудили премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и новый генеральный директор департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Вернер Липах.

По информации пресс-службы администрации правительства, в разговоре о будущих планах внимание было уделено проекту Квешети — Коби, который также будет реализован при поддержке ADB. Участок Квешети — Коби является частью магистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Проект предусматривает строительство 24-километровой дороги, туннеля и моста. Было сказано, что новая дорога на перевале Джвари станет важной превенцией от перебоев в транзитных перевозках в зимний период, при опасности схода лавин и сложных метеоусловиях.

Азиатский банк развития является одним из крупнейших партнеров по развитию Грузии, при поддержке которого в Грузии осуществлены проекты на сумму 2,4 млрд. долл. США как в государственном, так и в частном секторах.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Японии представили грузинское вино
Правительство ужесточает контроль над лекарствами
Банковские эксперты критикуют правительство
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Лакербая подтвердил направление абхазских врачей в Тбилиси для обучения работы с реанимобилем
Обвиняемый в изнасиловании Астамур Джопуа осужден на 20 лет
Цихелашвили надеется, что жители оккупированных территорий воспользуются инициативой властей Грузии
На пациентов из Абхазии и Цхинвальского региона в 2014-2017 годах потрачено более 6,5 млн. долларов
Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Правящая коалиция официально выдвинула на голосование кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны
СМИ объяснили присутствие депутатов блока "Елк" на митинге в Ереване
Никол Пашинян объявил о начале бархатной революции в Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна