Тема Афгана Мухтарлы не попала в отчет СГБ, так как ведется следствие - Гомелаури

18.04.2018 23:09 Тема Афгана Мухтарлы не попала в отчет СГБ исходя из того, что началось расследование, — об этом журналистам заявил руководитель Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури, который представил сегодня отчет СГБ в парламенте.



По его словам, пока нет подтверждений, что Мухтарлы был похищен действительно с территории Грузии.



«Этот факт, который произошел, был очень тяжелым для нас, лично, конечно, для нашей службы. Если подтвердится, что этого человека похитили действительно отсюда, какая служба – оставим это в покое, той страны, этой страны или т.д., конечно, это проблема нашей контрразведки. А если, как утверждает азербайджанская официальная сторона, этот человек был задержан на границе, это – другая тема, и конечно, в этом случае, временная отставка руководства контрразведки и руководителя пограничной полиции была напрасной», — заявил Вахтанг Гомелаури.



Руководитель СГБ также отметил, что подобные факты происходили в других странах, однако за этим не последовала отставка высокопоставленного чиновника или рядового сотрудника.



«Хочу подчеркнуть, что подобное случилось и в Германии, однако ни один человек не был уволен, и ни один сотрудник не был освобожден. Похитили оппозиционера, гражданина Вьетнама. Он оказался во Вьетнаме и ему присудили пожизненный срок. Там ничего не происходило, никто ничего не говорил. Я не говорю, что это – очень хорошо и допустим, тема Мухтарлы – ничего, по сравнению с тем. Вы знаете, что во Франции в машине расстреляли азербайджанского журналиста и погибла его супруга. И там тема не поднималась, чтобы министр внутренних дел Франции или руководство контрразведки были оправлены в отставку. Конечно, очень плохим фактом является тема Мухтарлы и подождем расследования», заявил руководитель СГБ.



На вопрос – не запоздало ли расследование дела Афгана Мухтарлы, Вахтанг Гомелаури заявил, что существуют такие дела, которые не завершаются.



«Есть расследование, которое длится пять лет. Есть расследование, которе не может завершиться. Это происходит не только в этой стране, но и во всем мире. Есть дела на полке, которые начаты, например, во времена Звиада Гамсахурдия и не завершаются, или Шеварднадзе, или Саакашвили и не завершены. Наверное, и что-то, начатое в наше время, тоже окажется на полке и не сможет быть завершено. Это обычная практика, нового мы не придумывали», — отметил Вахтанг Гомелаури.















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