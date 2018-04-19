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Натия Микеладзе назначена парламентским секретарем правительства


19.04.2018   11:26
Натия Микеладзе назначена парламентским секретарем правительства. Об этом премьер-министр Георгий Квирикашвили сообщил на сегодняшнем заседании правительства.

По словам премьер-министра, Натия Микеладзе имеет очень богатый опыт работы в публичном секторе.

«Вы знаете, что Шалва Тадумадзе назначен главой администрации правительства. Сегодня хочу представить его преемника на позиции парламентского секретаря правительства, это госпожа Натия Микеладзе. Мы все хорошо ее знаем, Натия Микеладзе имеет богатый опыт работы в публичном секторе. Она работала на позиции заместителя министра в министерствах экономики и устойчивого развития, финансов и энергетики. В последний период являлась заместителем Шалвы Тадумадзе. Хорошо известно, насколько важным является плодотворное сотрудничество между парламентом и правительством. Уверен, что Натия успешно справится с этой задачей и желаю ей успехов в этом очень ответственном деле», — заявил Георгий Квирикашвили.






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