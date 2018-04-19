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Сотрудничество с НАТО сегодня находится на высочайшей отметке - премьер-министр Грузии


19.04.2018   11:52
Премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства говорил о на тему широкого празднования дней НАТО.

Как отметил Квирикашвили, дни НАТО Грузии начались с 16 апреля и продлятся до 1 мая.

«В этом году дни НАТО особенно отмечают в регионах и что важно, в том числе и в регионах, где компактно проживают этнические меньшинства. Информационный центр НАТО и ЕС, вместе с МИД и другими ведомствами, проводят не одно мероприятие, чтобы уровень информированности нашего населения был высок и наши граждане лучше понимали, какую пользу получает страна от процесса интеграции в альянс; насколько важна стабильность для нашей страны. Именно данное сотрудничество приносит стабильность, которая сегодня в Грузии. Сотрудничество с НАТО сегодня находится на высочайшей отметке. Крайне важен тот прогресс, который имеется в процессе осуществления основного пакета, а также важна политическая поддержка от стран – членов альянса и генерального секретаря НАТО. Думаем, что эти дни должны быть отмечены достойно и информированность нашего населения крайне важна», — заявил Георгий Квирикашвили.






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