Сотрудничество с НАТО сегодня находится на высочайшей отметке - премьер-министр Грузии

19.04.2018 11:52 Премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства говорил о на тему широкого празднования дней НАТО.



Как отметил Квирикашвили, дни НАТО Грузии начались с 16 апреля и продлятся до 1 мая.



«В этом году дни НАТО особенно отмечают в регионах и что важно, в том числе и в регионах, где компактно проживают этнические меньшинства. Информационный центр НАТО и ЕС, вместе с МИД и другими ведомствами, проводят не одно мероприятие, чтобы уровень информированности нашего населения был высок и наши граждане лучше понимали, какую пользу получает страна от процесса интеграции в альянс; насколько важна стабильность для нашей страны. Именно данное сотрудничество приносит стабильность, которая сегодня в Грузии. Сотрудничество с НАТО сегодня находится на высочайшей отметке. Крайне важен тот прогресс, который имеется в процессе осуществления основного пакета, а также важна политическая поддержка от стран – членов альянса и генерального секретаря НАТО. Думаем, что эти дни должны быть отмечены достойно и информированность нашего населения крайне важна», — заявил Георгий Квирикашвили.















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