|
Грузия движется в правильном направлении с демократической точки зрения - Люк Коффи
19.04.2018 11:55
Эксперт «Heritage Foundation» Люк Коффи считает, что Грузия движется в правильном направлении с демократической точки зрения. В интервью Первому каналу Коффи, который занимает должность директора Центра внешней политики Дугласа и Сары Эллисон «Heritage Foundation», говорит, что разные исследования о демократическом развитии страны показывают разную картину.
На вопрос Первого канала, согласен ли он с оценками в отчете «Freedom House», согласно которым показатель качества демократии Грузии снизился в 2017 году, Люк Коффи говорит, что прогресс Грузии с точки зрения демократического развития заметен и страна, в этом направлении, является примером для других государств региона.
«Думаю, замечательно то, что Грузия сделала с 90 годов по сегодня для улучшения качества своей демократии. Мы все должны помнить, что демократия – процесс, а не явление. Ни одна страна не сможет в один день просто проснуться в условиях лучшей демократии. Мы все учимся, как строить лучшую демократию, учимся в Америке, учатся и в Европе, и в Грузии. Думаю, Грузия добилась большого прогресса и является прекрасным примером для других стран в этом регионе.
Отчет «Freedom House» показывает один угол ситуации. Если вы, например, посмотрите на индекс экономической свободы «Heritage Foundation», который измеряет экономическую свободу во всем мире, показатель Грузии вырос в тот же период, о котором «Freedom House» сказал, что показатель качества демократии снизился. Эти различные отчеты вы должны принимать как отдельные частички и особенно не должны останавливаться на них, главное то, чтобы у вас было правильное направление, и у Грузии действительно правильное направление», — отметил Люк Коффи в интервью Первому каналу.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна