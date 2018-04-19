Грузия движется в правильном направлении с демократической точки зрения - Люк Коффи

19.04.2018 11:55 Эксперт «Heritage Foundation» Люк Коффи считает, что Грузия движется в правильном направлении с демократической точки зрения. В интервью Первому каналу Коффи, который занимает должность директора Центра внешней политики Дугласа и Сары Эллисон «Heritage Foundation», говорит, что разные исследования о демократическом развитии страны показывают разную картину.



На вопрос Первого канала, согласен ли он с оценками в отчете «Freedom House», согласно которым показатель качества демократии Грузии снизился в 2017 году, Люк Коффи говорит, что прогресс Грузии с точки зрения демократического развития заметен и страна, в этом направлении, является примером для других государств региона.



«Думаю, замечательно то, что Грузия сделала с 90 годов по сегодня для улучшения качества своей демократии. Мы все должны помнить, что демократия – процесс, а не явление. Ни одна страна не сможет в один день просто проснуться в условиях лучшей демократии. Мы все учимся, как строить лучшую демократию, учимся в Америке, учатся и в Европе, и в Грузии. Думаю, Грузия добилась большого прогресса и является прекрасным примером для других стран в этом регионе.



Отчет «Freedom House» показывает один угол ситуации. Если вы, например, посмотрите на индекс экономической свободы «Heritage Foundation», который измеряет экономическую свободу во всем мире, показатель Грузии вырос в тот же период, о котором «Freedom House» сказал, что показатель качества демократии снизился. Эти различные отчеты вы должны принимать как отдельные частички и особенно не должны останавливаться на них, главное то, чтобы у вас было правильное направление, и у Грузии действительно правильное направление», — отметил Люк Коффи в интервью Первому каналу.















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