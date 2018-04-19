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Мэрия Тбилиси проверит на сейсмоустойчивость государственные здания


19.04.2018   12:10
Мэр Тбилиси Каха Каладзе не намерен останавливаться на проверке детских садов и собирается проинспектировать все принадлежащие государству здания в столице.

Как известно, по распоряжению Каладзе в столице уже проходит проверка и выявление зданий детских садов, которые нуждаются в ремонте.

Теперь мэр выступил с инициативой проверить на сейсмоустойчивость все государственные здания и сооружения.

«Уже построенные государственные здания, возможно, будут перепроверены. Мы можем это запланировать. Если после проверки в зданиях и сооружениях будут выявлены проблемы, то мы можем поступить как в случае с детскими садами», — сказал Каладзе журналистам.

При этом мэр подчеркнул, что подобные проверки коснутся исключительно тех зданий, которыми владеет государство и не коснутся частной собственности. «Частную собственность мы проверять не можем», — сказал Каладзе.

При этом мэр отметил, что частные строительные компании обязаны представить заключение о сейсмологической устойчивости проекта еще на стадии получения разрешения на строительство.

Грузия — страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение магнитудой 7 в прошлом веке произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе Грузии. Тогда погибло около 200 человек, было разрушено почти 46 тысяч домов и промышленных объектов.

На данный момент ученые работают над обновлением сейсмической карты Грузии, которая необходима для долгосрочного прогнозирования сейсмической опасности.

Исходя из специфики, сейсмические карты должны обновляться раз в пять лет. В 2010 году сейсмическую карту приняли на законодательном уровне. С тех пор она больше не обновлялась, хотя именно этим документом по сей день руководствуются строительные компании.






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