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Продолжается политический спор вокруг практики президента по помилованию


19.04.2018   12:43
Президент Георгий Маргвелашвили, а также депутаты Грузинской мечты и Европейской Грузии обменялись взаимными обвинениями по вопросу о помиловании со стороны президента.

Критические заявления против президента прозвучали на прошлой неделе после того, как Министерство внутренних дел подтвердило, что подозреваемый в убийстве 25-летней женщины в Тбилиси 13 апреля был освобожден из заключения год назад на основании помилования президента.

В ответ на критику правящей и оппозиционных партий глава Администрации президента Георгий Абашишвили заявил 16 апреля, что две партии ведут грязную кампанию против Георгия Маргвелашвили.

«В Парламенте Грузии происходит процесс формирования нового конституционного большинства с участием Европейской Грузии и Грузинской мечты, и очень жаль, что главным объединяющим фактором этого большинства сегодня является грязная кампания против президента Грузии», - сказал Абашишвили.

Депутаты Грузинской мечты и Европейской Грузии высказали ответные контробвинения.

Представитель Грузинской мечты Анри Оханашвили заявил, что заявления президента «абсурдны». «Это попытка отвести негативное отношение общества, которое последовало за безответственным и негосударственным решением в отношении помилования, перенести все это и перекрыть другой темой».

Депутат Европейской Грузии Ирма Надирашвили заявила, что ответ президента на их «легитимную» критику был «неадекватным и истеричным». «Уход от ответственности, когда человек уже погиб, когда знаем предыдущие случай, как совершили освобожденные им родственники заново преступления, в этом случае некрасиво, уходить от ответственности. Это еще более постыдный поступок, чем когда, например, подписал Конституцию», - заявила Надирашвили.

Георгий Абашишвили сегодня также прокомментировал этот вопрос и подчеркнул, что «фактически, вся государственная машина работает вместе с этими двумя политическими партиями, чтобы накатывать черный пиар против президента». «Будет лучше, если государственные органы займутся борьбой с криминалом, чтобы не происходили снова такие трагические факты, какой уже имел место», - добавил он.

Civil Georgia





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