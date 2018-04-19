Продолжается политический спор вокруг практики президента по помилованию

19.04.2018 12:43 Президент Георгий Маргвелашвили, а также депутаты Грузинской мечты и Европейской Грузии обменялись взаимными обвинениями по вопросу о помиловании со стороны президента.



Критические заявления против президента прозвучали на прошлой неделе после того, как Министерство внутренних дел подтвердило, что подозреваемый в убийстве 25-летней женщины в Тбилиси 13 апреля был освобожден из заключения год назад на основании помилования президента.



В ответ на критику правящей и оппозиционных партий глава Администрации президента Георгий Абашишвили заявил 16 апреля, что две партии ведут грязную кампанию против Георгия Маргвелашвили.



«В Парламенте Грузии происходит процесс формирования нового конституционного большинства с участием Европейской Грузии и Грузинской мечты, и очень жаль, что главным объединяющим фактором этого большинства сегодня является грязная кампания против президента Грузии», - сказал Абашишвили.



Депутаты Грузинской мечты и Европейской Грузии высказали ответные контробвинения.



Представитель Грузинской мечты Анри Оханашвили заявил, что заявления президента «абсурдны». «Это попытка отвести негативное отношение общества, которое последовало за безответственным и негосударственным решением в отношении помилования, перенести все это и перекрыть другой темой».



Депутат Европейской Грузии Ирма Надирашвили заявила, что ответ президента на их «легитимную» критику был «неадекватным и истеричным». «Уход от ответственности, когда человек уже погиб, когда знаем предыдущие случай, как совершили освобожденные им родственники заново преступления, в этом случае некрасиво, уходить от ответственности. Это еще более постыдный поступок, чем когда, например, подписал Конституцию», - заявила Надирашвили.



Георгий Абашишвили сегодня также прокомментировал этот вопрос и подчеркнул, что «фактически, вся государственная машина работает вместе с этими двумя политическими партиями, чтобы накатывать черный пиар против президента». «Будет лучше, если государственные органы займутся борьбой с криминалом, чтобы не происходили снова такие трагические факты, какой уже имел место», - добавил он.



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