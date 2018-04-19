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Грузия ужесточила процедуры смены фамилии


19.04.2018   12:49
Парламент Грузии на пленарном заседании 18 апреля в третьем чтении окончательно утвердил изменения в закон «О гражданских актах», которыми ужесточаются процедуры смены фамилии.

Как было отмечено при обсуждении законопроекта, цель вносимых в действующее законодательство изменений — предотвращение участившихся фактов нарушения безвизового режима с Евросоюзом и создание в стране прочных гарантий для продолжительного действия такого режима.

Согласно утвержденному парламентом законопроекту, сменить фамилию гражданин Грузии отныне сможет только один раз. По достижении совершеннолетия он должен будет решить, какую фамилию будет носить — фамилию родителей, фамилию одного из прямых родственников по восходящей линии (вкючая бабушек и дедушек), фамилию своего воспитателя или историческую фамилию своей семьи.

Ранее действовавшее законодательство позволяло делать это неоднократно в течение жизни, по различным причинам. В результате гражданин, однажды побывавший в одной из стран ЕС в рамках безвизового режима, мог после смены фамилии в нарушение действующих правил посетить эту же страну повторно.

Ограничения не распространяются на случаи смены фамилии в результате бракосочетания или развода.

Смена фамилии будет невозможна, если заинтересованное в этой процедуре лицо было депортировано или реадмиссировано в Грузию, и после депортации или реадмиссии не прошло 5 лет. Сменить фамилию не смогут и те лица, в отношении которых ведется уголовное преследование, а также те, кто разыскивается правоохранительными органами Грузии, зарубежных стран или Интерполом.






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