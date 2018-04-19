Парламент Грузии утвердил законодательную поправку против «воровского мира»

19.04.2018 13:40 75 голосами и ни одного против, парламент утвердил законодательную поправку Министерства внутренних дел против т.н. "воровского мира".



По заявлению заместителя министра внутренних дел Натии Мезвришвили, поправки к закону "Об организованной преступности и рэкете" и в "Уголовном кодексе" объявляют непримиримую борьбу криминальному менталитету:



"Этот законопроект важен, поскольку наша деятельность в данном направлении станет более эффективной, и будет ужесточена борьба против т.н. "воровского мира" и организованной преступности. Согласно закону, санкции не только ужесточаются, но и объявляют непримиримую борьбу т.н. криминальному менталитету, являющемуся проблемой нашего будущего поколения, а также сдерживающим экономику и развитие страны, и от которого мы должны освободиться".



По законодательному изменению, инициированному Министерством внутренних дел и поддержанному парламентом, круг действий, наказуемых в уголовном порядке, расширяется. Преступлением объявляется поддержка деятельности "воровского мира", организация воровского сбора, обращение к члену воровского мира/вору в законе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

