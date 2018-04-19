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Парламент Грузии утвердил законодательную поправку против «воровского мира»


19.04.2018   13:40
75 голосами и ни одного против, парламент утвердил законодательную поправку Министерства внутренних дел против т.н. "воровского мира".

По заявлению заместителя министра внутренних дел Натии Мезвришвили, поправки к закону "Об организованной преступности и рэкете" и в "Уголовном кодексе" объявляют непримиримую борьбу криминальному менталитету:

"Этот законопроект важен, поскольку наша деятельность в данном направлении станет более эффективной, и будет ужесточена борьба против т.н. "воровского мира" и организованной преступности. Согласно закону, санкции не только ужесточаются, но и объявляют непримиримую борьбу т.н. криминальному менталитету, являющемуся проблемой нашего будущего поколения, а также сдерживающим экономику и развитие страны, и от которого мы должны освободиться".

По законодательному изменению, инициированному Министерством внутренних дел и поддержанному парламентом, круг действий, наказуемых в уголовном порядке, расширяется. Преступлением объявляется поддержка деятельности "воровского мира", организация воровского сбора, обращение к члену воровского мира/вору в законе.







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