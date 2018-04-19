Гегидзе: Я был одним из инициаторов переноса заседания большинства, это – единственное правильное, адекватное и прагматичное решение

19.04.2018 14:38 По оценке председателя парламентской фракции «За сильную Грузию» Бидзины Гегидзе, перенос заседания большинства был единственным правильным, адекватным и прагматичным решением.



Как заявил журналистам Гегидзе, он сам был одним из инициаторов переноса заседания.



«Проводить заседание в спешном режиме – не годится. Я был один из инициаторов с коллегами, чтобы встречу перенесли. Встреча должна состоятся в гораздо солидном виде. Поэтому подготовка требует большего времени, так как на этой встрече должны обсудить много проблемных и актуальных вопросов. Встреча большинства должна быть подготовлена более солидно и спокойно, чтобы мы получили конкретные результаты и эта встреча была не встречей ради встречи», — заявляет Бидзина Гегидзе.



Напомним, что запланированное на сегодня заседание парламентского большинства было отменено.















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