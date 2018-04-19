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Попхадзе: Заседание парламентского большинства отложено не по искусственным причинам
19.04.2018 14:39
Первый заместитель председателя парламентского комитета по правам человека Гедеван Попхадзе уверяет, что заседание парламентского большинства было отложено не по искусственным причинам. Как заявил депутат журналистам, не существует причин к тому, чтобы усматривать что-либо исключительное в отсрочке встречи. По его словам, для правящей команды принципиально, чтобы встреча большинства привела к конкретным результатам.
«Не думаю, что правильно было бы говорить об искусственном затягивании процесса. Встреча большинства должна быть проведена в спокойной и конструктивной обстановке и должна быть ориентирована на конкретные результаты», — сказал Попхадзе.
Что касается возможного участия во встрече большинства премьер-министра Георгия Квирикашвили и бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, то, по словам Попхадзе, он поддерживает участие Иванишвили в политическом процессе, но не уверен, насколько правильным было бы его участие в заседании большинства.
«Я не могу вам сказать, насколько правильным будет участие Бидзины Иванишвили в заседании большинства. Что касается премьер-министра, то он является председателем партии и имеет полное право присутствовать на собрании большинства, участвовать в политической активности и содействовать сближению позиций. Но он должен решить сам, является ли необходимым его участие в заседании», — добавил Попхадзе.
Заседание парламентского большинства было отложено. Согласно существующей информации, причиной названы вопросы организационного и технического плана. Встреча должна была состояться сегодня в 21:00 в здании парламента в Кутаиси. Заявление о созыве встречи накануне сделал председатель парламента Ираклий Кобахидзе.
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