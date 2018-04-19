Ещё 14 селам присвоен статус высокогорного поселения

19.04.2018 14:40 Ещё 14 селам присвоен статус высокогорного поселения, и соответственно, жители этих населенных пунктов будут пользовальтся льготами, определенными законом «О высокогорных регионах».



Перечень данных сел: муниципалитет Сачхере — село Личи ; муниципатитет Чиатура – села Мулушети, Бегиаури, Мандаети и Цхалшави; муниципалитет Харагаули – Мзваре, Чрдили и Гедсамания; муниципалитет Боржоми – Тадзриси и Сакире; мунициплитет Марнеули – Брдазори; муниципалитет Карели – Гогети; муниципалитет Багдати – Хани; муниципатитет Ткибули – село Мухура.



Как заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили, одной из главных задач правительства является смягчение условий жизни населения горных регионов.



«В список горных поселений добавлено 14 деревень. Это означает, что проживающие там многодетные матери, врачи, пенсионеры, а также местные предприятия получат дополнительные льготы. Важно, что десятки тысяч семей уже воспользовались этими льготами, что имеет первостепенное значение не только для закрепления на местах местного населения, но и для возвращения насления в горные регионы. Это не только социально-экономическая задача, но и вопрос безопасности страны. Эта программа работает успешно. Помимо льгот, предусмотренных законом, 10 миллионов лари были выделены на развитие традиционных культур и экономики горных регионов», — заявил Георгий Квирикашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

