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Во дворце президента проходит встреча Георгия Маргвелашвили и Кахи Кахишвили
19.04.2018 14:41
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и члены комиссии по помилованию встречаются с министром по исполнению наказаний и пробации Кахой Кахишвили.
На встрече, которая проходит во дворце президента, рассматриваются вопросы в связи с механизмом помилования осужденных.
Комментарии до начала встречи не делались.
Разговор об усовершенствовании механизмов помилования и изменениях в работе комиссии начался после того, как выяснилось, что обвиняемый в убийстве бывшей падчерица на улице Барнова в Тбилиси Вепхиа Бакрадзе был и ранее судим за семейной насилие и по помилованию президента, его срок снизился вдвое. Вместе с тем, по информации министерства по исполнению наказаний и пробации, местный совет ведомства, т.н. комиссия по УДО шесть раз отказала Бакрадзе в освобождении.
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