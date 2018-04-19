Премьер-министр Грузии считает важным убедить нацменьшинства в пользе НАТО

19.04.2018 14:48 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает крайне важным информирование населения регионов, в которых проживают представители этнических меньшинств, о пользе для страны от процессов интегрирования в Североатлантический альянс.



"В эти дни по всей Грузии проходят дни НАТО. Мероприятия, связанные с этими днями, очень важны для информирования населения о пользе, которую мы получаем от процессов интегрирования в НАТО. Крайне важно проведение этих информационных мероприятий в регионах, где компактно проживают представители этнических меньшинств", - сказал в четверг на заседании правительства Г.Квирикашвили.



Дни НАТО в Грузии начались 16 апреля и продлятся до 1 мая.















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