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Премьер-министр Грузии считает важным убедить нацменьшинства в пользе НАТО


19.04.2018   14:48
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает крайне важным информирование населения регионов, в которых проживают представители этнических меньшинств, о пользе для страны от процессов интегрирования в Североатлантический альянс.

"В эти дни по всей Грузии проходят дни НАТО. Мероприятия, связанные с этими днями, очень важны для информирования населения о пользе, которую мы получаем от процессов интегрирования в НАТО. Крайне важно проведение этих информационных мероприятий в регионах, где компактно проживают представители этнических меньшинств", - сказал в четверг на заседании правительства Г.Квирикашвили.

Дни НАТО в Грузии начались 16 апреля и продлятся до 1 мая.






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