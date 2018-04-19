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Чичинадзе: Похоже, что Гия Вольский состарился и не чувствует, что является корректным, а что - нет
19.04.2018 14:50
Похоже, Гия Вольский состарился, и не чувствует, что является корректным, а что – некорректным, — заявил депутат парламентского большинства Давид Чичинадзе, отвечая на комментарий в его отношении, сделанный вице-спикером парламента Гией Вольским. По его словам, «Грузинская мечта» создавалась не для таких, как Зардиашвили.
«Наверно, все смотрели «Маугли» Киплинга, где есть волк, который упустил добычу, а потом проводят собрание и говорят: «Акела промахнулся, Акела не смог поймать!». Похоже, Гия состарился, и больше не чувствует, что является корректным, а что – некорректным. «Грузинская мечта» создавалась не для таких, как Зардиашвили. Иногда ему стоило бы подумать, прежде чем сравнивать Чичинадзе с Зардиашвили», — заявил Давид Чичинадзе.
Гия Вольский сегодня отметил, что заявление Давида Чичинадзе о «коллективном Зардиашвили» было некорректным.
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