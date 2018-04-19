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Квирикашвили: Значительнейшей является та политическая поддержка, которая исходит от стран-членов и генерального секретаря НАТО


19.04.2018   14:59
Информационный центр о НАТО и ЕС вместе с Министерством иностранных дел и другими ведомствами проводить не одно мероприятие для того, чтобы уровень информированности нашего населения был надлежащим, чтобы наше население очень хорошо понимало ту пользу, которую наша страна получает от НАТО в процессе интегрирования, - об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

По его словам, именно это сотрудничество приносит ту стабильность, которая есть сегодня в Грузии.

«16 апреля начались и до 1 мая продлятся дни НАТО в Грузии. Эти мероприятия проводятся ежегодно и очень важны в плане информированности населения. В этом году эти дни особенно отмечаются в регионах и значительно то, что и в регионах, населенных этническими меньшинствами. Информационный центр о НАТО и ЕС вместе с Министерством иностранных дел и другими ведомствами проводить не одно мероприятие, чтобы уровень информированности нашего населения был надлежащим, чтобы наше население очень хорошо понимало ту пользу, которую наша страна получает от НАТО в процессе интегрирования. Следует сказать, что сотрудничество с НАТО сегодня находится на наивысшей отметке. Значителен тот прогресс, который у нас есть в процессе осуществления основного пакета. Также значительнейшей является та политическая поддержка, которая исходит от стран-членов и генерального секретаря НАТО», - заявил Квирикашвили.






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