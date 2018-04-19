Талаквадзе: Если "Freedom House" не исправит ошибки, то это углубит недоверие к исследованиям данной организации

19.04.2018 15:02 В отчете «Freedom House» есть крайне тенденциозные и предвзятые факты и обстоятельства, которые совершенно оторваны от реальности», — заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.



По его словам, на «Freedom House» возлагается больше ответственности, когда организация делает необъективные оценки о Грузии.



«Когда идет речь о свободе медии, как будто с этой точки зрения положение ухудшилось, скажу вам, что это сравнение неуместно с предыдущим периодом, когда медиа была полностью монополизирована. Сегодня у нас больше медиасредств и у журналистов есть возможность свободно работать. На сегодня, критика в отношении властей очень высока, что означает, что СМИ в стране свободны. Вторая проблема, которую мы усмотрели, это грубая ошибка в адрес Общественного вещателя, как будто он прекратил транслировать заседания парламента. Это неверная информация и после указания на это «Freedom House» исправил её. Организация также должна изменить все те неточности и тенденциозные выводы, которые приведены в отчете. Также имеются предвзятые оценки в связи с Бидзиной Иванишвили. Как вы знаете, он по собственному желанию оставил пост премьера и вернулся в частный сектор, а в отчете приведены совсем другие оценки», — заявил Арчил Талаквадзе.



По его словам, «Freedom House» американская организация и Грузия очень дорожит отношениями с США.















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