Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Талаквадзе: Если "Freedom House" не исправит ошибки, то это углубит недоверие к исследованиям данной организации


19.04.2018   15:02
В отчете «Freedom House» есть крайне тенденциозные и предвзятые факты и обстоятельства, которые совершенно оторваны от реальности», — заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

По его словам, на «Freedom House» возлагается больше ответственности, когда организация делает необъективные оценки о Грузии.

«Когда идет речь о свободе медии, как будто с этой точки зрения положение ухудшилось, скажу вам, что это сравнение неуместно с предыдущим периодом, когда медиа была полностью монополизирована. Сегодня у нас больше медиасредств и у журналистов есть возможность свободно работать. На сегодня, критика в отношении властей очень высока, что означает, что СМИ в стране свободны. Вторая проблема, которую мы усмотрели, это грубая ошибка в адрес Общественного вещателя, как будто он прекратил транслировать заседания парламента. Это неверная информация и после указания на это «Freedom House» исправил её. Организация также должна изменить все те неточности и тенденциозные выводы, которые приведены в отчете. Также имеются предвзятые оценки в связи с Бидзиной Иванишвили. Как вы знаете, он по собственному желанию оставил пост премьера и вернулся в частный сектор, а в отчете приведены совсем другие оценки», — заявил Арчил Талаквадзе.

По его словам, «Freedom House» американская организация и Грузия очень дорожит отношениями с США.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Банк Грузии» создал Tourist Card специально для туристов
Транзит нефти по трубопроводам Грузии в I квартале вырос на 2,8%
Грузия начинает новую маркетинговую кампанию на Tripadvisor
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
В январе–марте абхазы почти полностью забрали электроэнергию Ингури ГЭС и Варднил ГЭС
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Полиция в Ереване задержала 100 демонстрантов
Омбудсмен Армении осудил насилие в отношении журналиста Тирайра Мурадяна
Никол Пашинян – «Сигналь, если ты против Сержа Саргсяна» (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна