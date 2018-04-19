Долидзе: Нужно остановить бессрочные назначения судей и параллельно, в скорости провести реформу их переназначения

19.04.2018 15:03 Нужно остановить бессрочные назначения судей и параллельно, в скорости провести реформу их переназначения, - об этом заявила журналистам не судья-член Высшего совета юстиции Анна Долидзе.



«Совету юстиции представлена информация о нескольких десятках кандидатов, у которых уже есть судейский опыт и у которых подходит срок для того, чтобы они могли потребовать бессрочного переназначения. Как показали январские и февральские события, этот процесс бессрочного переназначения является субъективным, закрытым, вызывает множество проблем и ударов по судебной системе. Эти переназначения, которые должны произойти, нельзя осуществлять так, как это осуществлялось в прошлом. Для этого, нам срочно требуется законодательная реформа. Надеюсь, парламент Грузии своевременно возьмет на себя соответствующую ответственность», - заявила Долидзе.



По ее же словам, нужно остановить бессрочные назначения судей и параллельно, срочно провести реформу их переназначения.



Как отметила Анна Долидзе, на данном этапе у самого совета есть информация, согласно которой, есть несколько десятков судей, у которых появится право на бессрочное назначение. На вопрос о том, есть ли в их числе Леван Мурусидзе, Анна Лодидзе конкретизировать не может, однако поясняет, что судейский срок Мурусидзе в Апелляционном суде истекает в конце года.

















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