Хорошо, что это волнует - ответ Freedom House власти Грузии

19.04.2018 16:13 Freedom House отзывается на острую реакцию грузинской власти в связи с отчетом влиятельной организации. По словам автора отчета, такая реакция не является необычной. Он подтвердил, что главным вызовом Грузии остается свобода СМИ и независимость суда.



"Для нас слышать негативную реакцию не является необычным. Важно и то, что к критике таких институтов, как Freedom House, должны серьезно относиться. Мы не отличали Грузию от других для критики. Что касается реакции официальных лиц Грузии, хорошо, что это их волнует. Когда власть перестает волноваться, и теряет интерес к таким отчетам, или к тому, что там написано, мы больше тревожимся"- заявил директор проекта Freedom House "Страны не переходном этапе", Нейт Шенкан.



После публикации отчета грузинская власть раскритиковала Freedom House, и отметила, что документ является предвзятым и некомпетентным. Координатор политики санкций Государственного департамента США, который был одним из выступающих на докладе отчета Freedom House, говорит, что, несмотря на прогресс, которого достигла Грузия, необходимо чтобы страна продолжила реформы.



"Грузия является выдающимся примером, как постсоветская страна, успешно проводящая реформы. Таких очень мало. Грузия и Украина как классные руководители. Но сегодня Грузии необходимо реформирование институтов"- заявил координатор политики санкций Государственного департамента США Дэн Фрид.



Сенатор Бен Кардин говорил о поддержке Грузии. По его словам, США должны продолжить поддержку и защиту Грузии от таких угроз, как Россия.



"Грузия является предметом нашего интереса. Грузии требуется помощь, чтобы защитить территориальную целостность и суверенитет от такой интервенции, которую видим со стороны России"- заявил Бен Кардин.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

