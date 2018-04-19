Мясникович: активизация межпарламентских связей укрепит сотрудничество между Беларусью и Грузией

19.04.2018 16:39 Председатель Совета Республики Михаил Мясникович встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелией. В ходе встречи обсуждались вопросы развития межпарламентского и торгово-экономического сотрудничества, сообщает БЕЛТА.



Михаил Мясникович считает, что парламентариям двух стран необходимо эффективнее сотрудничать в рамках групп дружбы.















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