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Мясникович: активизация межпарламентских связей укрепит сотрудничество между Беларусью и Грузией
19.04.2018 16:39
Председатель Совета Республики Михаил Мясникович встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелией. В ходе встречи обсуждались вопросы развития межпарламентского и торгово-экономического сотрудничества, сообщает БЕЛТА.
Михаил Мясникович считает, что парламентариям двух стран необходимо эффективнее сотрудничать в рамках групп дружбы.
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