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Мэрия Тбилиси завершила работу над концепцией ночной экономики
19.04.2018 16:43
Тбилисская мэрия завершила работу над концепцией ночной экономики. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Как отметил Каладзе, презентация концепции проекта ночной экономики будет проведена через несколько дней.
«Завершили работу, и презентацию проекта представим через несколько дней», - заявил Каладзе.
Для справки, руководителем проекта ночной экономики 7 марта Кахой Каладзе был представлен Серги Гварджаладзе.
Как заявлял Гварджаладзе, его главная обязанность будет заключаться в связывании государственных структур с коммерческими структурами, чтобы развивалась ночная экономика.
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