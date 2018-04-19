Мэрия Тбилиси завершила работу над концепцией ночной экономики

19.04.2018 16:43 Тбилисская мэрия завершила работу над концепцией ночной экономики. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Как отметил Каладзе, презентация концепции проекта ночной экономики будет проведена через несколько дней.



«Завершили работу, и презентацию проекта представим через несколько дней», - заявил Каладзе.

Для справки, руководителем проекта ночной экономики 7 марта Кахой Каладзе был представлен Серги Гварджаладзе.



Как заявлял Гварджаладзе, его главная обязанность будет заключаться в связывании государственных структур с коммерческими структурами, чтобы развивалась ночная экономика.















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