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Мэрия Тбилиси завершила работу над концепцией ночной экономики


19.04.2018   16:43
Тбилисская мэрия завершила работу над концепцией ночной экономики. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Как отметил Каладзе, презентация концепции проекта ночной экономики будет проведена через несколько дней.

«Завершили работу, и презентацию проекта представим через несколько дней», - заявил Каладзе.
Для справки, руководителем проекта ночной экономики 7 марта Кахой Каладзе был представлен Серги Гварджаладзе.

Как заявлял Гварджаладзе, его главная обязанность будет заключаться в связывании государственных структур с коммерческими структурами, чтобы развивалась ночная экономика.






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