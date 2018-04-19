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Грузия среди постсоветских стран является примером успешных реформ - Дэниел Фрид


19.04.2018   17:30
Грузия является примером успешных реформ среди постсоветских стран- заявил американский дипломат, почетный член Атлантического совета Дэниел Фрид, присутствующий на представлении отчета freedom hause в Вашингтоне.

В разговоре с журналистами Дэниел Фрид отметил, что Грузия достигла большого прогресса, но существуют вопросы, которые стране еще предстоит осуществить.

"Украина и Грузия в данном направлении являются бесспорными лидерами, Грузия показала превосходный результат. Уже было сказано, что Грузия институционизирует свои реформы, для осуществления реформ нужны сильные индивиды, а сильному государству сильные, независимые институции. Именно это является следующим вызовом Грузии, ее следующим шагом должно быть усиление всех соответствующих для независимой страны институтов. Думаю, Грузия достигла большого прогресса, особенно если сравнить с прошлыми 25 годами, но существуют вопросы, которые стране еще надо осуществить. Я большой сторонник интеграции Грузии в НАТО и Евросоюз, Грузия должна продолжить накопление политического капитала, чтобы исполнить свои амбиции"- заявил Фрид.







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