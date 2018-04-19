Депутаты Европарламента: С Россией будем говорить после того, как выведет войска из Грузии, Украины, и Приднестровья

19.04.2018 17:54 «Мы говорим о Евросоюзе, который против путинской России. Мы обсуждаем, какие меры мы должны принять по отношению России, которая осуществила оккупацию территорий Грузии, аннексию Крыма, и использовала химическое оружие. Мы должны задействовать "Список Магнитского" для того, чтобы создать барьер России» - заявила депутат Европарламента Анна Гомес.



Европейские депутаты заявляют, что для безопасности Европы нет ничего важней, чем хороший анализ природы сегодняшней России.



"Российская власть боится демократии и боится граждан. Это причина того, что Россия хочет пренебрегать верховенством закона и демократии также в соседних государствах, и Европе. Россия демонстрирует использование силы. Поэтому мы увидели Солсбери, Сирию, Грузию, текущую войну в Украине, дезинформацию, дестабилизацию, убийство российских граждан в России и заграницей. Это признаки того режима, который боится, и использует криминальные действия. Наш ответ должен быть такой: мы знаем, что вы делаете, мы знаем, кто это делает, и должны сказать, что накажем за криминальные действия, ужесточим санкции против той политики, которая направлена на пренебрежение демократии. Мы всегда будем говорить громко, когда вы будете действовать против нас. Мы сильные, а вы слабые"- заявил депутат Европарламента Гунар Хокмарк.



Депутаты назвали предпосылки для ведения диалога с Россией.



"Достаточно очевидно, что у стран Евросоюза нет общей позиции по отношению России. Это наша главная проблема. Мы должны говорить с Россией после того, как Россия выведет войска из Приднестровья, Украины, прекратит запугивать ассоциированные государства инициативы "Восточного партнерства", Грузию, Молдову, и Украину. Только после этого мы должны начать диалог с Россией"- заявил депутат Европарламента Дору-Клаудиан Фрунзулика.

















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