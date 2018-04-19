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За последние два дня в Ереване задержаны до 100 участников акции
19.04.2018 18:24
За последние два дня в Ереване задержаны до 100 участников акций протеста. Накануне правоохранители арестовали на акциях 68 человек, сегодня же полиция подтвердила информацию об аресте 30-ти демонстрантов.
Вчера, большая часть задержанных участников митинга была освобождена. По информации пресс — службы армянской полиции, если арестованных не отпускают в течении трех часов, то это означает, что они обвиняются в нарушении закона.
Уже несколько дней, по организации оппозиционного депутата Никола Пашиняна в Ереване проходит акция протеста.
Участники выступают против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Вчера демонстранты блокировали несколько правительственных зданий.
Сегодня утром демонстранты собрались у Дома правительства, после чего спецназ Армении начал выводить участников акции с территории.
Парламент Армении утвердил экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера страны 17 апреля.
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