За последние два дня в Ереване задержаны до 100 участников акции

19.04.2018 18:24 За последние два дня в Ереване задержаны до 100 участников акций протеста. Накануне правоохранители арестовали на акциях 68 человек, сегодня же полиция подтвердила информацию об аресте 30-ти демонстрантов.



Вчера, большая часть задержанных участников митинга была освобождена. По информации пресс — службы армянской полиции, если арестованных не отпускают в течении трех часов, то это означает, что они обвиняются в нарушении закона.



Уже несколько дней, по организации оппозиционного депутата Никола Пашиняна в Ереване проходит акция протеста.



Участники выступают против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Вчера демонстранты блокировали несколько правительственных зданий.



Сегодня утром демонстранты собрались у Дома правительства, после чего спецназ Армении начал выводить участников акции с территории.



Парламент Армении утвердил экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера страны 17 апреля.















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