Администрация президента и министерство по исполнению наказаний создают совместную рабочую группу

19.04.2018 18:29 В ближайшее время будет создана совместная рабочая группа администрации президента и министерства по исполнению наказаний и пробации Грузии, — об этом заявил глава администрации президента Георгий Абашишвили.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, члены администрации президента и комиссии по помилованию сегодня встретились с министром по исполнению наказаний и пробации Кахой Кахишвили.



«Главное стремление – это то, о чем говорил президент на брифинге, что важно улучить процесс. Факт, что были изъяны определенного типа и никто не уходит от ответственности», — заявил Абашишвили.



По его словам, у министра по исполнению наказаний Кахи Кахишвили был интересный взгляд по улучшению процесса помилования.



«Мы договорились, что в ближайшие дни между администрацией президента и министерством будет создана рабочая группа, которая будет работать над всеми теми техническими деталями, которые улучшат процесс. Здесь будет расписан целый ряд механизмов», — заявил Абашишвили.



По его словам, приемлема инициатива министра о включении в состав комиссии представителя министерства по исполнению наказаний высокого ранга.















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