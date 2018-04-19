Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Комиссию по помилованию может войти представитель министерства по исполнению наказаний и пробации


19.04.2018   18:58
В Комиссию по помилованию может войти представитель министерства по исполнению наказаний и пробации
Комиссия по помилованию может расшириться и ее членом, возможно, станет представитель министерства по исполнению наказаний и пробации

Об этом по завершению встречи с президентом Грузии и членами Комиссии по помилованию рассказал министр по исполнению наказаний и пробации Каха Кахишвили.

По информации Кахишвили, на встрече обсуждался вопрос о том, чтобы члены Комиссии получили возможность непосредственного устного контакта с осужденным, когда речь идет о лицах, отбывающих наказание за насильственные преступления.

«У нас была очень хорошая рабочая встреча с президентом Грузии и комиссией по помилованию. В рамках встречи мы поделились нашим опытом по вопросам досрочно-условного освобождения. Мы договорились создать рабочую группу, где будем оперативно обмениваться информацией. С одной стороны, нужно сохранить гуманитарные акты, но, с другой стороны, очень важно создать такие механизмы, которые исключают трагические происшествия. Никто не застрахован, преступления происходят и в таких случаях, когда человек никогда не соприкасался с тюрьмой. Мы никогда не сможем исключить такие случаи, но необходимо сделать максимум для того, чтобы быть защищенными от трагических событий», — сказал Кахишвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Банк Грузии» создал Tourist Card специально для туристов
Транзит нефти по трубопроводам Грузии в I квартале вырос на 2,8%
Грузия начинает новую маркетинговую кампанию на Tripadvisor
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
В январе–марте абхазы почти полностью забрали электроэнергию Ингури ГЭС и Варднил ГЭС
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Полиция в Ереване задержала 100 демонстрантов
Омбудсмен Армении осудил насилие в отношении журналиста Тирайра Мурадяна
Никол Пашинян – «Сигналь, если ты против Сержа Саргсяна» (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна