В Комиссию по помилованию может войти представитель министерства по исполнению наказаний и пробации

19.04.2018 18:58 В Комиссию по помилованию может войти представитель министерства по исполнению наказаний и пробации

Комиссия по помилованию может расшириться и ее членом, возможно, станет представитель министерства по исполнению наказаний и пробации



Об этом по завершению встречи с президентом Грузии и членами Комиссии по помилованию рассказал министр по исполнению наказаний и пробации Каха Кахишвили.



По информации Кахишвили, на встрече обсуждался вопрос о том, чтобы члены Комиссии получили возможность непосредственного устного контакта с осужденным, когда речь идет о лицах, отбывающих наказание за насильственные преступления.



«У нас была очень хорошая рабочая встреча с президентом Грузии и комиссией по помилованию. В рамках встречи мы поделились нашим опытом по вопросам досрочно-условного освобождения. Мы договорились создать рабочую группу, где будем оперативно обмениваться информацией. С одной стороны, нужно сохранить гуманитарные акты, но, с другой стороны, очень важно создать такие механизмы, которые исключают трагические происшествия. Никто не застрахован, преступления происходят и в таких случаях, когда человек никогда не соприкасался с тюрьмой. Мы никогда не сможем исключить такие случаи, но необходимо сделать максимум для того, чтобы быть защищенными от трагических событий», — сказал Кахишвили.















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