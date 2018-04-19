Турция предлагает Украине четырехсторонний формат сотрудничества вместе с Азербайджаном и Грузией

19.04.2018 19:15 Делегация Турции предложила председателю Верховной рады Украины Андрею Парубию расширить сотрудничество на уровне парламентов до трехстороннего или четырехстороннего формата.



Об этом сообщила пресс-служба ВР.



Во время встречи в Киеве глава комитета по иностранным делам турецкого парламента Волкан Бозкыр предложил дополнительное измерение сотрудничества в формате Украина-Азербайджан-Турция или Украина-Азербайджан-Турция-Грузия.



Председатель Верховной рады отметил, что поддерживает региональное сотрудничество, в частности в Балтийско-Черноморском измерении, и Киеву будут интересны любые новые ее форматы. По его мнению, это способствует развитию экономического и политического сотрудничества.



Парубий обратился к представителям национального собрания Турции с просьбой не участвовать в Международном форуме Российской Федерации, который будет проходить в оккупированном Крыму, в Ялте, как противоречащем международным нормам.



"Это сознательная провокация для привлечения представителей других стран, чтобы они посетили оккупированный Крым. Это болезненно воспринимают татары", - отметил он.



Бозкыр заверил, что на официальном уровне ни одна делегация участвовать в форуме не будет, и добавил, что так же не поддерживают развитие туризма с оккупированным Крымом.



Кроме того, Бозкыр заверил украинцев в неизменной поддержке территориальной целостности и независимости и отметил, что Турция никогда не признает оккупацию украинского Крыма и Донбасса.



Он также подчеркнул, что доносит эту позицию на всех возможных международных платформах.



"Для нас Украина - это не просто сосед, но и стратегический партнер. Первоочередная наша задача - это обеспечение безопасности и мирной жизни", - подчеркнул он.















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