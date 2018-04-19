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Президент помиловал осужденного до завершения судебного разбирательства дела


19.04.2018   20:19
Президент помиловал осужденного до завершения судебного разбирательства дела. Апелляционный суд обсуждает по делу Николоза Тавадзе, однако каким бы ни был приговор, он будет единственным осужденным, по отношению которого приговор не будет исполнен, поскольку президент страны помиловал его сразу же по принятию судебного решения первой инстанции.

Николоза Тавадзе задержали через несколько дней поисков за ранение, происшедшее 27 мая 2016 года по проспекту Казбеги. Государственное обвинение вменяло ему попытку умышленного убийства Георгия Угрехелидзе. Суд первой инстанции изменил статью, признал его обвиняемым за тяжкое телесное повреждение, и приговорил к трем годам тюремного заключения, а через несколько месяцев его помиловал президент Грузии.

Государственный обвинитель утверждает, что президент Грузии не обращался к нему, из комиссии помилования тоже никто не спрашивал, собиралась ли прокуратура обжаловать решение суда первой инстанции. О помиловании Николоза Тавадзе с полным соблюдением закона обратились к президенту сам обвиняемый и его мать. Тавадзе отбыл треть наказания, и по утверждению его адвоката, решение президента является юридически вполне законным.







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