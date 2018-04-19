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Саакашвили назвал Порошенко «базарным жуликом»
19.04.2018 23:19
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в эфире украинского телеканала NewsOne назвал президента Украины Петра Порошенко «барыгой низкой пробы» и «базарным жуликом».
Ранее покинувший Украину депутат Верховной Рады Александр Онищенко в эфире телеканала опубликовал запись разговора, на которой, по его словам, он общается с Порошенко. По словам Онищенко, разговор был записан в январе 2016 года в администрации президента. Разговор касался закрытия уголовных дел против бывшего министра экологии Николая Злочевского в обмен на списание долга и часть бизнеса.
«Я думаю, что не вызывает никакого сомнения, что это Порошенко», — прокомментировал Саакашвили указанную запись.
Он также предложил направить ее на международную экспертизу.
«Это не президент, а торговец, барыга низкой пробы. Он не достоин своей должности. Это же базарный жулик, шулер...ну и как великая страна Украина может иметь такого президента?!», — заявил Саакашвили.
«И Порошенко будет цепляться за власть, чтобы не пойти в тюрьму», — добавил он.
12 февраля пресс-служба Саакашвили сообщила, что политика в Киеве схватили и увезли в неизвестном направлении. В Госпогранслужбе Украине позже рассказали, что политик был депортирован в Польшу, откуда он ранее незаконно прибыл на Украину. Позднее Саакашвили прибыл в Нидерланды, где получил удостоверение личности и разрешение на проживание в ЕС. Госпогранслужба Украины запретила ему въезд в страну сроком до 2021 года.
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